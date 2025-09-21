Il tue sa femme de 102 coups de couteau…30 ans de prison

Yves Fanin a comparu cette semaine devant la cour d’assises de Nancy pour le meurtre de sa compagne, âgée de 56 ans.

Les faits se sont déroulés le 1er janvier 2022 au domicile familial de Labry, en Meurthe-et-Moselle.

Ce jour-là, Muriel Pinchi a annoncé à son compagnon qu’elle souhaitait mettre fin à leur relation qui avait débuté durant l’été 2021 durant une soirée dansante.

Fou de rage, Yves Fanin s’est emparé d’un couteau et a poignardé à 102 reprises sa compagne. Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès.

Muriel Pinchi était maman des deux garçons majeurs.

En garde à vue, Yves Janin avait reconnu les faits avant de revenir sur ses aveux. A la barre du Tribunal, l’accusé a évoqué un trou noir au moment des faits.

L’homme de 55 ans a été condamné vendredi à 30 ans de réclusion criminelle dont 20 ans de peine de sûreté.

Source : F D