Cameroun : Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père

Les Camerounais sauront bientôt si Paul Biya parviendra à être reconduit pour un huitième mandat. L’élection présidentielle est fixée au 12 octobre prochain. À 92 ans, le président sortant bénéficie du soutien officiel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et d’appuis médiatiques inattendus, comme celui de l’ancienne gloire du football Samuel Eto’o.

Pourtant, ces soutiens ne font pas l’unanimité. Dans une vidéo publiée puis retirée de TikTok, Brenda Biya, la fille du chef de l’État, a appelé les électeurs à ne pas voter pour son père. « Je ne voterai pas Paul Biya. Ne votez pas Paul Biya, pas à cause de moi, mais parce qu’il a fait déjà assez souffrir de gens. J’espère vraiment qu’il y aura un autre président », déclare-t-elle dans l’enregistrement.

La jeune femme, âgée d’environ 27 ans, affirme par ailleurs avoir rompu les liens avec sa famille, évoquant des mauvais traitements et des menaces présumées à son encontre. « Je coupe les ponts avec mes parents. Toute ma vie, ils m’ont fait du mal et maintenant je me rends compte qu’ils veulent me tuer (…) que je meurs d’une overdose », confie-t-elle.

Cette prise de position publique, rare et sensible pour un membre de la famille présidentielle, survient à quelques semaines d’un scrutin déjà placé sous tensions. Les réactions politiques et médiatiques à ces révélations risquent d’alimenter le débat public jusqu’au 12 octobre.