Nommé à la tête de l’Adepme…Alpha Thiam brise le silence

Chers compatriotes,

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République, ainsi qu’à Monsieur Ousmane SONKO, Premier Ministre, pour la confiance placée en ma personne à travers ma nomination en qualité de Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (Adepme).

Conscient de la responsabilité qui m’incombe, je m’engage à accomplir cette mission avec détermination, rigueur et expertise, dans un esprit de co-construction, de célérité et de performance conformément à leurs orientations et directives.

Je saisis cette occasion pour remercier l’ensemble des Sénégalais pour les nombreux témoignages de félicitations et de soutien reçus.

Ensemble, œuvrons pour un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI.

Dieu bénisse le Sénégal et les Sénégalais.

Alpha Thiam