Vélingara : Interdiction de la sortie du Kankourang

L’adjoint au préfet de Vélingara, dans la région de Kolda, a signé le 16 septembre un arrêté interdisant la sortie du Kankourang sur l’ensemble du territoire départemental.

Dans sa décision, l’autorité administrative invoque des risques de « trouble à l’ordre public » et avertit que « toute violation expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur ».

Cette mesure survient une semaine après la mort d’un jeune, poignardé lors d’une sortie du Kankourang dans la commune de Vélingara. Le présumé auteur, en fuite, a finalement été interpellé en Gambie.