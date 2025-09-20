Liberté d’expression : Seydi Gassama appelle à la responsabilité et à la tolérance

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, a invité vendredi les citoyens à faire preuve de responsabilité dans l’exercice de la liberté d’expression, tout en exhortant les autorités à davantage de tolérance dans la sanction des auteurs de propos jugés offensants.

« Nous exhortons les citoyens à user de leur liberté d’expression avec responsabilité, sans polluer le débat public par des propos inutiles. La liberté d’expression ne signifie pas diffamer ou porter atteinte à la dignité d’autrui », a-t-il déclaré, cité par l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Il s’exprimait lors d’un atelier d’information et de partage portant sur les avant-projets de loi relatifs aux défenseurs des droits humains, au juge des libertés ainsi qu’aux recommandations issues des assises de la justice et du dialogue national sur le système politique.

Selon l’APS, cette rencontre visait à sensibiliser les parlementaires en vue d’une adoption rapide de textes destinés à renforcer la protection des droits et libertés au Sénégal.

Président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, l’avocat Abdoulaye Tall a estimé que « tous ceux et celles qui sont épris de paix et de justice doivent porter une attention particulière à ces avant-projets ».

Le représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Afrique de l’Ouest, Ayéda Robert Kotchani, a pour sa part salué les « initiatives conjointes de l’État et de la société civile qui s’inscrivent dans la dynamique de protection des droits humains ».

« Cet atelier est une initiative que nous soutenons fortement. Il faut continuer d’avancer, sans laisser de côté aucune institution », a-t-il plaidé.