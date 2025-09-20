Dakar : le ministre de l’Intérieur lance une opération de dégagement de l’espace public

Le ministre de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a procédé ce samedi au lancement d’une vaste opération de dégagement de l’espace public à Dakar. Il s’agit de sa première sortie de terrain depuis sa nomination.

L’opération a démarré au Parc à Mazout, à Colobane, un site jusqu’ici occupé par des personnes vivant de la mendicité, en majorité des ressortissants étrangers.

« Il ne s’agit pas de cibler une nationalité particulière ni de stigmatiser qui que ce soit. Cette opération s’inscrit dans une politique globale de lutte contre l’occupation anarchique des sols. Ce terrain, par exemple, appartient à la SN Hlm », a précisé Me Bamba Cissé devant la presse.

Le ministre a rappelé que l’action portait exclusivement sur l’occupation irrégulière des espaces publics. « La plupart des personnes qui vivaient ici s’adonnaient à la mendicité. Je souligne que la mendicité, lorsqu’elle est pratiquée sur la voie publique, constitue une infraction pénale », a-t-il ajouté.

Selon lui, cette initiative de portée nationale sera progressivement étendue à d’autres quartiers de la capitale dans les prochaines semaines.