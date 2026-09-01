Accord avec le Sénégal : le FMI appelle à renforcer les mécanismes de contrôle

Un accord portant sur un programme de 2,2 milliards de dollars a été conclu entre les services du Fonds monétaire international (FMI) et les autorités sénégalaises. Ce nouveau programme devrait également faciliter la mobilisation de financements auprès de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d’autres partenaires au développement.

Le FMI indique que l’accord conclu avec les autorités sénégalaises pourrait permettre au pays de mobiliser davantage de ressources auprès de ses partenaires au développement. Mais l’institution de Bretton Woods conditionne ce programme à la mise en œuvre de plusieurs réformes destinées notamment à rétablir la viabilité des finances publiques tout en préservant les ménages vulnérables.

« Les principales réformes prévues dans le cadre du programme appuyé par le FMI visent à rétablir la viabilité des finances publiques tout en protégeant les ménages vulnérables. La stratégie budgétaire repose sur le renforcement de la mobilisation des ressources intérieures et la rationalisation des dépenses, tout en consolidant les filets de protection sociale, en particulier grâce à des transferts monétaires ciblés », indique le Fonds dans son communiqué.

Les autorités sénégalaises se sont par ailleurs engagées à adopter, en 2027, une stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme. Cette démarche doit permettre de renforcer les recettes intérieures et de dégager des marges de manœuvre pour le financement des dépenses jugées prioritaires.

Le FMI souligne également l’engagement des autorités à améliorer la gouvernance budgétaire. Celui-ci doit notamment passer par une meilleure gestion de la dette publique, un suivi renforcé des arriérés intérieurs ainsi qu’une supervision accrue des entreprises publiques.

« Les autorités sont également déterminées à renforcer la gouvernance budgétaire, notamment par une meilleure gestion de la dette publique, un suivi accru des arriérés intérieurs et une supervision renforcée des entreprises publiques », renseigne le FMI.

Le programme prévoit aussi des réformes destinées à améliorer l’environnement des affaires et à favoriser l’inclusion financière. À travers ces mesures, l’objectif affiché est notamment de promouvoir une croissance davantage portée par le secteur privé.

Le FMI a, par ailleurs, salué la détermination des autorités sénégalaises à s’attaquer aux vulnérabilités révélées par l’affaire du « misreporting ». L’institution estime toutefois que des mesures supplémentaires devront être prises pour corriger les problèmes de déclaration erronée et renforcer les mécanismes de prévention.

« des actions résolues supplémentaires seront essentielles pour résoudre ces problèmes de déclaration erronée et renforcer les garde-fous afin d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l’avenir », souligne le FMI.