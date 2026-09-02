Accord Sénégal-FMI : La réaction du président Diomaye

L’accord technique conclu entre l’État du Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) a été au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué cette conclusion et félicité le Gouvernement ainsi que les services de l’État impliqués dans les négociations. Le Chef de l’État a également appelé son équipe à privilégier l’action, les réalisations et les résultats au service des populations.

L’accord technique conclu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) a été évoqué lors de la réunion du Conseil des ministres tenue ce mercredi. À cette occasion, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la conclusion de cet accord.

Le Chef de l’État a félicité le Gouvernement pour le travail accompli et les résultats obtenus. Ses félicitations se sont particulièrement adressées au Premier ministre, au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, aux ministres chargés du Budget et de l’Économie, ainsi qu’aux différents services de l’État impliqués dans le processus.

À la suite de cette étape, Bassirou Diomaye Faye a appelé le Gouvernement à davantage d’efficacité dans son action. Il lui a ainsi demandé « d’être un Gouvernement d’actions, de réalisations et de résultats pour répondre aux aspirations et attentes des populations et améliorer leur bien-être dans la solidarité ».