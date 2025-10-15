Accusé de viol…un prof disparaît, un corps retrouvé pendu dans la forêt

Christophe Barbereau, 44 ans, avait disparu le 11 mai à Reventin-Vaugris, en Isère, au guidon de sa moto.

Ce professeur de philosophie était visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Deux jeunes filles auraient été abusées sexuellement par le professeur il y a 15 ans, à l’époque où il leur enseignait le judo.

Son deux-roues sera retrouvé le 16 mai sur un sentier de randonnée à Doizieux, dans la Loire.

Samedi, soit 5 mois plus tard, un chasseur participait à une battue dans la forêt de Doizieux lorsqu’il est tombé un corps pendu à un arbre.

La macabre découverte a été faite à proximité de l’endroit où la moto de l’enseignant avait été retrouvée.

Les vêtements qui étaient sur le cadavre correspondent à ceux portés par l’enseignant le jour de sa disparition. Son casque de moto, tout comme une pièce d’identité ont été découverts.

Source : F D