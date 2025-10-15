Une ado se suicide quelques heures après avoir porté plainte pour harcèlement

Il était moins de 23H00, dimanche, quand une jeune fille de 17 ans a poussé la porte d’un commissariat pour porter plainte.

Elle avait été victime d’une rixe dans l’après-midi dans le centre-ville de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

La jeune femme a également reçu des appels téléphoniques malveillants et a subi du harcèlement moral.

Quelques heures plus tard, l’adolescente a été retrouvée morte. Selon les premières constatations, elle se serait suicidée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès et les éventuelles infractions commises au préjudice de cette adolescente.

Selon les premières investigations, les faits dénoncés n’auraient pas été commis dans un cadre scolaire.

La vidéosurveillance sera exploitée.

Source : F D