Macky Sall…un adversaire omniprésent dans le discours du Pastef

Depuis l’accession au pouvoir du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), la figure de l’ancien président Macky Sall, «exilé» à l’étranger, ne cesse d’occuper une place centrale dans l’actualité politique sénégalaise. Loin de s’estomper après la transition, l’ancien chef de l’État demeure un adversaire politique de choix, régulièrement interpellé et accusé par les nouveaux responsables du pays, contribuant ainsi paradoxalement à le maintenir au cœur du débat national.

Les récentes sorties médiatiques de Macky Sall depuis l’étranger, qualifiées d’«activisme médiatique, politico-économique et diplomatique intempestif» par certains, ont provoqué des réactions immédiates au sein du camp présidentiel. Ces prises de parole, perçues comme des tentatives de déstabilisation ou de légitimation de son bilan, sont systématiquement décortiquées et contredites, créant un écho qui assure à l’ancien président une visibilité continue dans la presse et l’opinion.

La réponse du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) et membre du Bureau politique de Pastef, Fadilou Keïta, illustre parfaitement cette dynamique. En affirmant que l’agitation de Macky Sall s’expliquerait par la «peur d’être rattrapé par plusieurs scandales», notamment le dossier ArcelorMittal, il projette l’ancien président sur la scène politique en l’érigeant en figure de la contre-performance et de la mauvaise gouvernance passée.

Cette insistance à mettre en cause l’ancien régime, bien que motivée par une volonté d’établir la responsabilité et d’honorer des promesses électorales, a pour effet involontaire de maintenir Macky Sall dans le jeu politique. À force d’être la cible d’accusations et de critiques, l’ancien président voit les projecteurs braqués sur lui, retardant ainsi la pleine focalisation du débat public sur les réalisations et les défis du nouveau gouvernement.

Cependant, la donne a fondamentalement changé. Aujourd’hui, Pastef et ses alliés détiennent tous les leviers de l’État. Ils ne sont plus dans une posture d’opposition se limitant au discours et à la dénonciation. Si le parti estime que l’ancien président doit être poursuivi, notamment pour «haute trahison» comme l’a évoqué Fadilou Keïta, il dispose désormais des moyens institutionnels pour initier les procédures judiciaires idoines, s’inscrivant dans le respect de l’État de droit.

L’appel à la justice et la demande de retour de Macky Sall au Sénégal, formulés par les responsables de Pastef, pourraient donc se traduire par des actes concrets plutôt que de demeurer au stade de la simple rhétorique. Le nouveau régime a la capacité d’agir pour faire aboutir les dossiers qu’il juge scandaleux, transformant les allégations en poursuites judiciaires effectives, ce qui serait une manière plus décisive de clore ce chapitre politique.

Dès lors, au lieu de se lamenter sur l’activisme de l’ancien président ou sur son départ précipité du pays, le gouvernement issu de Pastef est attendu sur la résolution des problèmes qui préoccupent réellement les Sénégalais. L’urgence est de s’atteler à trouver de véritables solutions aux défis économiques et sociaux, marquant une rupture visible avec la gestion précédente.

C’est en se concentrant sur les réformes structurelles, la bonne gouvernance future, et l’amélioration du quotidien des citoyens que le nouveau régime Pastef affirmera sa légitimité et son orientation. L’efficacité dans la conduite des affaires de l’État est l’attente principale, et c’est par cette action concrète que la figure de Macky Sall perdra de son influence politique, laissant le nouveau pouvoir seul maître de l’agenda national.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn