Adoption du budget 2026 du Ministère de la Jeunesse et des Sports

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a franchi une étape décisive ce lundi 10 novembre 2025, avec l’adoption à l’unanimité de son projet de budget pour l’exercice 2026. Madame le Ministre Khady Diène Gaye a défendu ce projet devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Le budget, évalué à 39,13 milliards de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 38,96 milliards de FCFA en crédits de paiement (CP), a été accueilli favorablement par les parlementaires, qui ont salué la pertinence des orientations stratégiques du département.

Ce budget ambitieux vise à répondre aux défis structurels et stratégiques du secteur à travers plusieurs axes majeurs. D’abord, la promotion sociale et économique des jeunes, avec la généralisation des Centres Conseil d’Adolescents (CCA), la mise à l’échelle du programme NEW DEAL, le déploiement du Programme Collectivités Éducatives dans toutes les collectivités territoriales, ainsi que la promotion du civisme et de la citoyenneté. Ensuite, la participation des jeunes aux actions de développement, à travers la poursuite du Programme des Vacances agricoles et citoyennes.

Le budget met également l’accent sur la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes, avec un passage à l’échelle du programme des Infrastructures Sportives de Proximité (ISP), qui prévoit la construction de 100 plateaux multifonctionnels sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’ACBEP. Il prévoit aussi l’amélioration de la participation du Sénégal aux compétitions internationales grâce à la création d’un Centre de haute performance au niveau du CNEPS de Thiès, en partenariat avec la coopération chinoise.

Par ailleurs, l’organisation et la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 constituent une priorité majeure du département, ces jeux représentant un enjeu national et continental qui mobilisera toute l’attention des autorités.

Madame le Ministre Khady Diène Gaye a tenu à remercier les honorables députés pour leur accueil chaleureux, leur écoute, leur participation massive aux débats et leur accompagnement constant dans la mise en œuvre des politiques publiques dédiées à la jeunesse et au sport.

Selon elle, ce budget 2026 incarne l’espoir, l’action et l’engagement collectif pour une jeunesse sénégalaise épanouie et un sport national plus performant.