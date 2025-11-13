Le « Tandem » Diomaye-Sonko face aux démons du Pouvoir

L’annonce par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’une réorganisation majeure à la tête de la « Coalition Diomaye Président », sanctionnant la fin de mission de Aïda Mbodj et nommant Aminata Touré pour la restructuration, a déclenché une crise ouverte au sommet de l’État sénégalais. Si cette décision visait à pallier la « léthargie et les facteurs de division » persistants au sein de la coalition victorieuse, elle a immédiatement engendré une vive réaction de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), soulignant la complexité des rapports de force et d’autorité au sein du nouveau pouvoir.

La réponse de PASTEF, dirigée par le Premier Ministre Ousmane Sonko, est sans équivoque et marque une ligne de fracture institutionnelle. Le parti conteste formellement l’autorité du Président à démettre Madame Aïssatou Mbodj, désignée par la Conférence des leaders, affirmant que le chef de l’État n’était que le candidat de la coalition, et non son président. Plus encore, PASTEF rejette toute initiative menée par Aminata Touré, une figure qui, selon eux, ne partage « ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes ». Cette réaction, bien que fondée sur une interprétation statutaire de la coalition, prend le risque d’être perçue comme un affront public à la fonction présidentielle et à la personne du Président élu.

Il est essentiel pour les ultras et cadres de PASTEF de se rappeler que Bassirou Diomaye Faye est, de par le vote populaire, le Président de la République du Sénégal. Bien que PASTEF soit le cœur idéologique du projet de changement, le Président Faye est le dépositaire de l’autorité suprême et de la légitimité électorale. Manquer de respect au Président ou remettre en question ses décisions, même celles qui concernent la sphère politique de soutien, risque de miner la crédibilité et la stabilité du gouvernement tout entier. Le projet de rupture, mené dans la sueur et le sang, exige que l’engagement dépasse les postures partisanes et respecte l’ordre constitutionnel.

Pour l’heure, aucune preuve tangible n’indique que le Président Diomaye ait trahi son ami et frère de combat, Ousmane Sonko. La réorganisation, justifiée par un constat de non-performance (« léthargie et facteurs de division »), s’inscrit dans une logique de recherche d’efficience opérationnelle au service de l’action gouvernementale. Les patriotes qui profitent de cette affaire pour « jeter leur bile » sur le Président élu s’égarent : ils oublient que le destin du Sénégal est la priorité. Les défis immédiats, comme la crise de la dette et les attentes populaires, exigent une gouvernance claire et un tandem uni, et non des querelles intestines.

Cette crise met en lumière l’immaturité structurelle de la nouvelle majorité. Alors que PASTEF avance avoir déjà achevé un processus de restructuration sous la présidence d’Aïda Mbodj, proposant même un nouveau nom, APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique), le fait que le Président n’ait pas pris en compte les conclusions révèle un problème de coordination et de communication au plus haut niveau. Mais le Pastef n’est pas le nombril du monde. La « Coalition Diomaye Président » est un instrument au service du projet collectif, et sa restructuration ne peut être menée qu’en accord avec celui qui en est le chef : le Président.

La désunion serait une perte inestimable pour le « tandem » fondateur. Le célèbre adage sur le tandem, ce vélo à deux où les cyclistes doivent pédaler dans le même sens, résonne avec force. La séparation ou l’approfondissement de la fissure ne profiteraient qu’à une opposition en léthargie politique, dont la seule stratégie est de diviser pour exister. Le projet de changement, l’espérance populaire, et l’avenir même du Sénégal, vacilleraient si le Président Faye et le Premier Ministre Sonko ne parvenaient pas à transcender les querelles d’honneur et de contrôle.

Dans un scénario de séparation, le Premier Ministre Ousmane Sonko pourrait être le grand perdant politique. Sa position repose sur une confiance et une légitimité à la fois populaire et présidentielle. En cas de rupture, nombreux de ses lieutenants, y compris ceux nommés à des postes clés, pourraient être tentés de lui « tourner le dos » pour préserver leurs privilèges et leurs fonctions au sein de l’appareil d’État dirigé par le Président. Le pouvoir est centripète, et la fonction présidentielle a historiquement drainé l’allégeance.

L’heure est donc à la raison garder et au dépassement. Le lien entre Diomaye et Sonko, historique, amical et partisan, doit prévaloir sur les divergences actuelles. Il est impératif que les deux hommes trouvent rapidement un terrain d’entente, peut-être en demandant un geste d’apaisement aux deux dames afin de signaler une priorité donnée au projet commun. Le Sénégal a besoin d’un leadership fort et uni pour faire face aux enjeux majeurs qui l’attendent.

Le futur du peuple sénégalais est tributaire de l’unité de ce duo. L’histoire ne retiendra pas qui avait raison sur les statuts de la coalition, mais si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont réussi à mettre leur ambition et leur engagement au service d’un projet plus grand qu’eux : la patrie.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn