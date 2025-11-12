APROSI : Amadou Gueye limogé, Mamadou Lamine Ndiaye nommé directeur général

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un changement à la tête de l’Agence de promotion des sites industriels (APROSI). Selon le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 12 novembre 2025, Mamadou Lamine Ndiaye, Commissaire aux enquêtes économiques, a été nommé Directeur général de l’APROSI, en remplacement d’Amadou Gueye.

Le nouveau responsable, matricule de solde n°681 520/D, prend ainsi les commandes de cette structure stratégique du ministère de l’Industrie et du Commerce, chargée d’aménager et de promouvoir les zones industrielles du pays.