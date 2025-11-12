Gadaye : Un chauffeur poignardé en voulant séparer deux hommes

Le calme habituel de la cité Gadaye a été troublé, hier mardi, aux environs de 18 h, par une violente bagarre sur la voie publique. Un chauffeur qui tentait de séparer les deux protagonistes a été poignardé à la poitrine.

Alertés, les policiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul-Nord se sont immédiatement rendus sur les lieux où ils trouvé le chauffeur S. Fall, âgé de 40 ans et domicilié à Guédiawaye, grièvement blessé.

Selon les témoignages recueillis par Seneweb, une violente altercation avait opposé le maçon D. Sène, 22 ans, et l’éleveur A. D. Lèye, 44 ans, tous deux résidents à Gadaye. En voulant séparer les deux hommes, S. Fall a malheureusement reçu un coup de couteau porté par D. Sène, selon des sources de Seneweb. Pris de panique, ce dernier aurait ensuite jeté l’arme du crime dans le bassin de rétention situé à proximité des lieux.

Les policiers ont rapidement interpellé les deux protagonistes, qui ont été placés en garde à vue, respectivement pour coups et blessures volontaires et rixe. Quant à la victime, elle a été évacuée au district sanitaire de Yeumbeul.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a été informé de l’affaire. L’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur les circonstances de cette bagarre sanglante.