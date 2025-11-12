Depuis hier, la nomination de Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président », en remplacement de Aïssatou Mbodj, crée des divergences entre le Président Diomaye et le parti Pastef dirigé par Ousmane Sonko.

Des réactions surgissent de partout et chacun donne son avis par rapport à la nature de la relation du tandem Sonko-Diomaye. Ce duo ne parle plus le même langage.

Face à cela, le responsable de Pastef et Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a donné sa position. « Je ne me sens nullement concerné politiquement par tout ce qui se fait en dehors de Pastef. Mon périmètre et mon horizon politiques se limitent uniquement à Ousmane Sonko », a dit Waly Diouf Bodiang.