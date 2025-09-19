Affaire Abdou Nguer : Le procureur appelé à fixer la date du procès

L’avocat Maître Baba Diop a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar pour demander l’enrôlement du dossier concernant Abdou Nguer, placé en détention depuis bientôt six mois.

Dans un courrier daté du 11 septembre 2025, l’avocat rappelle que les procédures instruites par le juge du 3ᵉ cabinet, portant sur diverses infractions reprochées à son client, ont été clôturées et transmises depuis plus d’un mois. Selon Me Diop, il est désormais nécessaire de fixer une date d’audience afin de permettre à la défense d’exercer pleinement les droits du détenu.

Il précise que les faits reprochés à Abdou Nguer seraient liés à ses interventions lors de différentes émissions médiatiques, des accusations que ce dernier conteste depuis l’enquête préliminaire.

« Aujourd’hui, il est temps de fixer l’audience, afin de nous permettre d’exercer les droits de notre charge », écrit Me Baba Diop dans sa correspondance adressée au Procureur.

Dans l’attente de la fixation de cette audience, la défense compte sur la diligence du parquet pour garantir le respect des droits de son client, toujours en détention provisoire.

Source : Seneweb