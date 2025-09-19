Bassirou Diomaye Faye à New York…ce week-end

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye est attendu à New York, ce week-end, pour prendre part à la 80e assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra du 21 au 26 septembre.

Pour sa deuxième participation à ce grand rendez-vous diplomatique mondial, le chef de l’État mettra en avant trois priorités à savoir la lutte contre la pauvreté, la réforme de la gouvernance mondiale et la défense des droits du peuple palestinien.

Prévu le mardi 23 septembre, le débat général de cet évènement sera le temps fort de cette session.