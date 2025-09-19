Khalifa Sall dénonce le rejet du recours de Barthélémy Dias

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a exprimé son indignation après la décision de la Cour suprême qui a débouté Barthélémy Dias jeudi. Pour l’ancien maire de Dakar, ce verdict constitue « un coup de massue porté à la souveraineté électorale, à la démocratie et aux principes de libre administration des collectivités territoriales ».

Dans une déclaration publiée sur ses plateformes numériques, Khalifa Sall estime que « le suffrage des Dakarois se voit confisqué » et « sacrifié sur l’autel d’une dérive autoritaire ». Il dénonce ainsi une « violation manifeste de la souveraineté populaire » et appelle à la vigilance face à ce qu’il considère comme une atteinte grave aux droits démocratiques.