Sénégal : l’Intelligence Artificielle va faite son entrée dans les écoles

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé une vaste réforme pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans le système éducatif dès la prochaine rentrée. Cette initiative s’inscrit dans la Stratégie du Numérique pour l’Éducation 2025-2029 et vise à moderniser l’apprentissage tout en renforçant les filières scientifiques.

Pour accompagner cette transformation, 105 000 enseignants bénéficieront d’une formation continue sur l’usage pédagogique et responsable de l’IA, dispensée via la plateforme Force-N en partenariat avec l’Université Cheikh Hamidou Kane.

Dans le même élan, le ministère prévoit de distribuer 5 000 ordinateurs portables aux élèves de 1re et terminale S1 et S3 afin de stimuler l’apprentissage des sciences et développer les compétences numériques nécessaires à la maîtrise des outils d’IA.

Conscient des inégalités de connectivité, le ministère prévoit des solutions hybrides et adaptées pour garantir une inclusion numérique sur l’ensemble du territoire.

Le ministre Moustapha Guirassy a rappelé que l’IA « accompagne et enrichit la pédagogie » mais « ne remplace pas l’enseignant ». Une Charte nationale d’éthique de l’IA en éducation est en préparation pour encadrer l’usage de cette technologie et préserver les valeurs républicaines de l’école sénégalaise.