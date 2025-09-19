Affaire Amadou Sall : Le fils de Amadou Ba placé sous mandat de dépôt

Le juge du 1er cabinet du Pool judiciaire financier (Pjf) a posé un acte fort dans l’affaire de 5,5 milliards de FCfa, impliquant Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre, Amadou Ba.

Selon les informations de Seneweb, le Doyen des juges du Pjf a placé tous les trois mise en cause sous mandat de dépôt. Ibrahima Ba, le chauffeur Cheikh Tidiane Seck et l’opérateur économique Saliou Sylla sont poursuivis pour association de malfaiteurs de malfaiteurs blanchiment de capitaux.

Déféré ce vendredi au pool judiciaire financier, le trio a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une délégation judiciaire ordonnée en rapport avec Amadou Sall, fils de l’ancien président de la République Macky Sall, et l’artiste chanteur Waly Seck, tous deux actuellement hors du territoire.

Source : Seneweb