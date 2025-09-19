Senelec annonce une suspension temporaire des achats de crédit Woyofal pour maintenance

La Senelec a informé sa clientèle qu’en raison d’une opération de maintenance de sa plateforme informatique de vente de crédit Woyofal, aucun achat ne sera possible du lundi 22 au jeudi 25 septembre 2025, entre 1h et 5h du matin.

Selon le communiqué publié ce vendredi 19 septembre, le service sera indisponible aux dates et horaires suivants :

Nuit du lundi 22 au mardi 23 septembre : de 01h00 à 05h00

Nuit du mardi 23 au mercredi 24 septembre : de 01h00 à 05h00

Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre : de 01h00 à 05h00

En dehors de ces créneaux, le service Woyofal restera pleinement opérationnel. La société nationale d’électricité invite les usagers à prendre leurs dispositions afin d’éviter toute gêne durant ces interruptions temporaires. Elle présente également ses excuses pour les désagréments que cette opération pourrait occasionner.