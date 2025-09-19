Levée du gel des importations d’oignons au Sénégal

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, ce vendredi 19 septembre 2025, la levée du gel des importations d’oignons. Cette décision intervient après l’épuisement des stocks issus de la production locale qui avait permis de couvrir le marché national durant neuf mois, depuis le lancement de la campagne de commercialisation le 25 janvier dernier.

Dans une lettre circulaire signée par le ministre Serigne Guèye Diop, il est indiqué que cette mesure vise à « garantir un approvisionnement régulier et adéquat du marché intérieur ». La décision a été prise en collaboration avec l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) et l’Interprofession Oignon du Sénégal (IPOS).

Les importations d’oignons sont désormais autorisées mais resteront soumises à des quotas et à des autorisations valables jusqu’au 31 décembre 2025. Le ministère invite ainsi les services concernés, notamment la Douane, le Commerce intérieur et la Protection des végétaux, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’application effective de cette mesure.