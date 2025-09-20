Pastef face aux contestations populaires…la grosse erreur à ne pas commettre

Dakar a été le théâtre, ce vendredi, d’une nouvelle marche organisée par le mouvement citoyen Rappel à l’Ordre. Après une première mobilisation axée sur la loi d’amnistie et la criminalisation de l’homosexualité, cette nouvelle manifestation pacifique visait à exprimer le mécontentement face aux « dérives » perçues du nouveau régime. L’événement, soutenu par des figures de l’opposition et de la société civile, a généré un débat houleux, notamment sur les réseaux sociaux.

Si pour certains, cette marche n’était qu’un « fiasco » de l’opposition, incapable de mobiliser les foules, d’autres y voient un « grand pas vers des contestations nationales ». Waly Diouf Bodiang du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour me Travail, l’Ethique et la Fraternité) a qualifié la mobilisation d’impopulaire, l’opposition manquant selon lui d’une vision cohérente. À l’inverse, un internaute a noté cette marche comme le « début du commencement » de la chute du régime, y voyant un signal d’alarme que le pouvoir ne peut ignorer. Cette dichotomie dans l’analyse souligne la tension politique ambiante et la difficulté à évaluer le poids réel d’un mouvement de contestation.

Pour le parti au pouvoir, Pastef, minimiser cette manifestation serait une erreur stratégique. L’histoire politique du Sénégal est jalonnée d’exemples où des mouvements de contestation initialement perçus comme marginaux ont pris de l’ampleur, catalysant des frustrations latentes et conduisant à des bouleversements majeurs. Pastef, lui-même, en est un exemple. Les revendications exprimées lors de cette marche, qu’il s’agisse des « dérives » du régime ou des valeurs fondamentales de la République, sont des sujets qui résonnent bien au-delà des cercles militants. Ignorer ces signaux, même faibles, pourrait donner l’impression que le régime est déconnecté des préoccupations de la population.

L’un des arguments les plus pertinents soulevés par les observateurs est que la masse silencieuse n’est pas toujours visible sur les réseaux sociaux. La mobilisation de ce vendredi, bien que sa taille soit discutée, a montré qu’il existe un socle de citoyens prêts à descendre dans la rue pour exprimer leur désaccord. Cette frange de la population, souvent moins bruyante sur les plateaux de télévision ou dans les commentaires en ligne, représente un baromètre crucial de l’humeur nationale. Leur participation à de telles manifestations est un indicateur bien plus fiable que l’écho des discussions sur les plateformes numériques.

La contestation intervient à un moment particulièrement sensible pour le nouveau régime, qui n’a pas encore fêté ses deux ans au pouvoir. Un tel niveau de dissidence si tôt dans un mandat est inhabituel et mérite une réflexion approfondie. L’internaute qui a relevé ce point a raison : cela indique que les attentes et les déceptions sont grandes, et que le régime doit s’atteler à y répondre de manière proactive. Une analyse hâtive et condescendante des revendications pourrait non seulement éroder la confiance, mais aussi légitimer la perception d’un pouvoir incapable d’écouter et de se remettre en question.

La démocratie respire lorsque le pouvoir est à l’écoute de son peuple, y compris de ses détracteurs. Un régime gagne toujours à ouvrir le dialogue et à considérer les critiques, même celles émanant de mouvements modestes. Les revendications de Rappel à l’Ordre ne doivent pas être perçues comme une simple nuisance, mais comme une opportunité pour le régime d’ajuster son cap, de réaffirmer ses engagements et de montrer sa capacité à gouverner pour tous les Sénégalais.

Pour l’opposition, la voie est longue et sinueuse. Si cette marche a le mérite de maintenir la pression, elle ne suffit pas à elle seule. Les critiques de Waly Diouf Bodiang sur le manque de « vision consistante » de l’opposition méritent d’être entendues. Au-delà des manifestations de colère, l’opposition doit élaborer et présenter une alternative crédible et structurée pour les citoyens. C’est en proposant des solutions concrètes et en consolidant ses rangs qu’elle pourra transformer la mobilisation de la rue en une force politique durable et convaincante face au Pastef.

Pour le régime en place comme pour l’opposition, l’histoire du Sénégal est une leçon constante. Les mouvements de contestation, même ceux qui semblent petits au départ, peuvent être les précurseurs de changements significatifs. Minimiser ces signaux pourrait précipiter des événements que le pouvoir cherche à éviter. La marche de ce vendredi n’est pas une fin en soi, mais plutôt un indicateur qui invite toutes les parties prenantes à la prudence, à l’écoute et à l’action. Si Pastef ne décrypte pas le message, il pourrait avoir un grosse surprise.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn