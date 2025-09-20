Un bébé de 3 mois meurt percuté par le tracteur de son oncle

Le drame s’est produit mercredi dans une exploitation viticole de Saint-Pierre, dans le Val d’Aoste, en Italie.

Vers 17H00, un bébé, installé dans sa poussette à proximité des vignes, a été heurté par un tracteur conduit par son oncle.

L’enfant, âgé de 3 mois, a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital d’Aoste où il est décédé des suites de ses blessures vers 21 heures.

Au moment du drame, plusieurs membres de la famille participaient aux vendanges.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’oncle n’aurait pas vu la poussette, qui se trouvait dans un angle mort.

Source : F D