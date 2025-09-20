Une femme retrouvée morte assassinée dans sa baignoire…un suspect interpellé

Le corps sans vie d’une femme avait été retrouvé le 7 août dernier dans son appartement de Poitiers, dans la Vienne.

C’est son demi-frère, installé à l’étage du dessus, qui avait fait la macabre découverte vers 22H00.

La victime gisait inanimée dans une baignoire pliable. Elle présentait une trace au niveau de la cage thoracique en demi-lune.

Plus d’un mois plus tard, l’appartement de la victime a été placé sous scellés le 10 septembre et un homme a été interpellé pour meurtre.

La victime était maman de 4 enfants. Ses deux jumeaux en bas âge ont été placés à l’aide sociale à l’enfance au cours du mois d’août dernier.

Les deux aînés vivent quant à eux avec leur père.

Les investigations se poursuivent.

Source : F D