Thiès : Deux individus arrêtés pour escroquerie via le réseau QNET

Le poste de police de Nginth, à Thiès, a interpellé le 18 septembre 2025 deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et d’escroquerie sur fond de vente en ligne au sein du réseau QNET.

L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée par une victime qui affirme avoir été trompée par l’un des suspects. Selon son récit, en 2023, ce dernier lui aurait proposé d’intégrer QNET, société de vente de produits de bien-être, en lui promettant un revenu hebdomadaire compris entre 150 000 et 800 000 FCFA.

Pour y parvenir, il lui fallait acheter un produit puis recruter deux partenaires, lesquels devaient, à leur tour, enrôler d’autres personnes. Séduite par la perspective de gains rapides, la plaignante a versé 437 000 FCFA pour l’achat d’un pendentif anti-stress évalué à 450 000 FCFA, sans jamais recevoir ni le produit ni un remboursement.

Interpellé et interrogé, le premier suspect a reconnu avoir intégré QNET depuis 1998 et admis avoir convaincu la victime d’adhérer, affirmant avoir remis l’argent à son « responsable ». Ce dernier, également arrêté, a tenté de se présenter comme simple vendeur en ligne, sans pouvoir justifier l’encaissement des fonds.

Une perquisition menée dans leur appartement-bureau, situé aux Parcelles Assainies de Thiès, a permis la saisie de nombreux matériels et documents, parmi lesquels un véhicule Chrysler 200C, un ordinateur portable Dell, deux téléviseurs LG, trois ventilateurs muraux, des produits QNET, des catalogues de présentation, des registres d’inscription, un agenda de planning de cours, 21 chaises et un cachet d’entreprise au nom de « Oscar Sénégal SARL ».

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur réelle du réseau et identifier d’éventuelles autres victimes.