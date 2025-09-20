Affaire des 5,5 milliards FCFA : trois mises en détention, deux figures toujours absentes

L’enquête sur le présumé scandale financier de 5,5 milliards de francs CFA connaît un nouveau tournant. Le doyen des juges du Pool judiciaire financier (PJF) a inculpé et placé sous mandat de dépôt Ibrahima Bâ, fils de l’ex-Premier ministre Amadou Bâ, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck, ainsi que l’opérateur économique Saliou Sylla. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Alors que ces trois prévenus ont rejoint la détention, deux noms-clés restent absents du box : Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, présenté comme le principal instigateur, et le chanteur Waly Seck, mentionné dans le rapport pour un versement de 210 millions FCFA. Ce dernier, attendu à Dakar, est directement concerné par la procédure, selon Le Quotidien.

L’instruction se poursuit afin de déterminer les responsabilités complètes dans ce vaste dossier de blanchiment présumé.