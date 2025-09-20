Italie : Pape Sarr (PDS) recadre les “faux responsables” de la diaspora sénégalaise

Je tiens tout d’abord à manifester mon indignation en tant que membre de la fédération PDS d’Italie mais aussi en temps que sénégalais de la diaspora…..

Le ridicule ne tue plus et penser qu’en envahissant la presse et en répondant présent à tous les rendez-vous avec une fausse identité, on peut forcer les gens à parler en leur nom est INADMISSIBLE.

De quelle diaspora êtes-vous responsable ???

Au nom de quelle instance vous avez reçu votre invitation ?

Au nom de qui vous avez apprécié les infanteries de Monsieur Sonko ?

En tout état de cause, la digne diaspora bref celle consciente attend toujours avec ses nombreuses doléances et reste sur sa faim.

Heureusement que vous vous êtes limité à dire que vous n’êtes pas du PASTEF sans prononcé le PDS.

Ce parti qui, par des manœuvres de bas étages, vous avez réussi à réduire à sa plus simple expression lors des dernières élections. On pensait que l’humiliation subie grâce à l’abstention de la fédération PDS d’Italie vous aurez suffi pour diluer votre vin pour de bon mais NON, vous récidivez avec cette sortie en vous proclamant “ responsable de la diaspora “.

Vous faites toujours cavalier seul mais ce qui est impressionnant c’est que vous dites des contre vérités en nous regardant dans les yeux. Cela me pousse à vous donnez un seul et unique conseil: VOUS POUVEZ FAIRE CARRIÈRE DANS LE PASTEF.

Toutefois, dans ce parti qu’est le PDS aucune magie, aucune manœuvre nocturne ne peuvent vous propulser devant parce que vous n’avez que votre ombre derrière vous et qui plus, vous avez peur de vous confronter aux autres. N’est-ce pas pour cacher vos insuffisances??? Je pense que oui !

Si vous êtes “ ZORO “ sachez que la fédération PDS est un ensemble de frères et sœurs qui s’aiment et se respectent mutuellement avec une discipline de parti : DIGNITÉ – JUSTICE – FRATERNITÉ.

Vous pouvez essayer d’impressionner ceux qui ne connaissent pas la réalité du terrain mais jamais vous n’arriverez à vos fins car la réalité est toute autre.

Vos déclarations n’engage que vous !!!

Je finirai en sénégalais de la diaspora avec cette question qui taraude les esprits:

DE QUELLE DIASPORA ÊTES-VOUS RESPONSABLE????

Mon chers respectez-vous, respectez-nous. !!!

Nous commençons à en avoir ASSEZ !

Pape Sarr Saa Kadior

Sénégalais de la diaspora, membre de la fédération PDS d’Italie.