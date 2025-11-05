Affaire Amadou Sall : Les premières auditions au fond prévues

L’Observateur annonce un gros rebondissement dans l’affaire Amadou Sall. Après la trêve des vacances judiciaires, le Pool judiciaire financier (PJF) s’apprête à lancer les premières auditions au fond dans le dossier Woodrose Investment Ltd, impliquant directement le fils de l’ancien président Macky Sall. Ces auditions sont prévues les 18 et 19 novembre prochains, renseigne la même source.

Le journal indique que la première audition concernera Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de Woodrose SARL, une société de droit ivoirien créée en octobre 2017. Selon la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), le compte de cette société à la Nsia Bank avait reçu un bon de caisse de 10 milliards de francs CFA, avec une procuration établie en faveur de Amadou Sall.

L’audition de Abdou Karim Mbacké, impliqué dans une transaction suspecte portant également sur 10 milliards, est également prévue, enchaîne le quotidien du Groupe futurs médias. Celui-ci rappelle que le fils de l’ancien président avait été convoqué en mai dernier, mais ne s’était pas présenté, laissant le dossier en suspens.