USA : Zohran Mamadani est élu maire de New York

Considéré comme un novice du monde de la politique, Zohran Mamdani a surclassé son principal rival, l’ancien gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, qui s’est présenté à ces élections en candidat indépendant après sa défaite cuisante face au jeune élu local de 34 ans lors de la primaire démocrate en juin dernier.

Selon les projections de plusieurs médias US, le porte-étendard du Parti démocrate à New York a obtenu 50,4% des suffrages, contre 41,4% pour Cuomo, alors que le candidat du Parti républicain, Curtis Swila, s’est contenté de 7,7% des voix seulement.

D’après des observateurs et analystes, la victoire de ce résident du Queens, l’un des cinq arrondissements de New York, marque un tournant important notamment pour le Parti démocrate, appelé à resserrer les rangs en prévision des élections de mi-mandat de 2026.

Après douze heures de vote ce mardi, plus d’un million de New-Yorkais avaient déjà voté, selon la Commission électorale de la ville. Si l’on ajoute les 735.000 votes anticipés et ceux par correspondance, le nombre total des voix s’établira à près de 1,85 million, soit bien plus que le taux de participation de 1,1 million en 2021, année où le démocrate Eric Adams avait battu son rival républicain Curtis Sliwa.

Le taux de participation enregistré mardi est le plus élevé depuis la victoire du Républicain Rudolph Giuliani sur le démocrate David Dinkins en 1993, où près de 1,9 million de personnes avaient voté.