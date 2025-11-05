7 membres d’une famille périssent dans un incendie

A Oumé au quartier Djéméli, sept (7) membres d’une famille ont gravement péris dans un incendie qui s’est déclenché dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 novembre 2025.

Selon les premières nouvelles, l’incendie se serait déclenché vers 2 heures du matin. Les habitants des maisons mitoyennes ont aperçu les flammes qui ravageaient une maison entière, laissant sur son passage un jeune couple et ses enfants, ainsi que la mère de l’un des conjoints. Malgré l’intervention des voisins, aucune victime n’est sortie vivante.

Selon les mots des premiers témoins, l’incendie a été provoqué par un court-circuit. A en croire leurs propos, le feu s’est déclaré alors que toute la famille dormait profondément. Les voisins, alertés par les cris, ont tenté de maîtriser les flammes à l’aide de seaux d’eau, en vain. « Quand nous sommes sortis, le feu avait déjà tout envahi. On entendait les enfants crier à l’intérieur, mais personne ne pouvait entrer. C’était trop tard », raconte, la voix tremblante, Kouadio Jean, un voisin du défunt couple.

Arrivés sur les lieux aux premières heures du jour, les pompiers ont malheureusement constaté les dégâts de cet incendie. La maison, construite en matériaux légers, s’est consumée en quelques minutes. À Oumé, la tristesse et la colère se mêlent à l’incompréhension. Les habitants dénoncent le manque d’équipements de secours dans la localité.

« Nous n'avons pas de caserne de pompiers ici. Si un feu se déclare la nuit, c'est chacun pour soi. Il faut que l'État pense à nous », déplore Mme Traoré Aminata, habitante du quartier voisin. Le maire de la commune, Kouassi Nestor, s'est rendu sur place pour présenter ses condoléances à la famille et annoncer une aide d'urgence. « C'est un drame qui nous touche tous. Nous allons accompagner les proches dans ces moments difficiles et engager des actions pour éviter que cela ne se reproduise », a-t-il déclaré.