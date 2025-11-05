Ce gendarme se tire une balle dans la tête…après une sanction disciplinaire

Dans la nuit du vendredi 31 octobre 2025, le Maréchal des logis (MDL) Yapi Yapo Maxime s’est tiré une balle dans la tête en pleine garde.

L’atmosphère est lourde à Touba après le drame survenu dans la nuit du vendredi 31 octobre 2025. En mission dans le cadre de la sécurisation de l’élection présidentielle, le Maréchal des logis (MDL) Yapi Yapo Maxime, élément de la gendarmerie nationale, s’est donné la mort alors qu’il était en garde. Une tragédie qui suscite émotion et interrogations au sein des forces de sécurité et de la population locale.

Selon les premières informations en notre possession, le MDL Yapi Yapo Maxime faisait partie des unités déployées à Touba pour garantir la sécurité du scrutin présidentiel. La mission touchait à sa fin et une marche de cohésion entre forces de sécurité et populations était même prévue pour ce samedi 1er novembre 2025, signe d’un climat apaisé après le rendez-vous électoral. Mais le destin en a décidé autrement.

D'après des sources proches du dossier, le sous-officier aurait demandé une permission le vendredi 31 octobre. Cependant, il serait arrivé en retard au rassemblement des éléments de la gendarmerie ce même jour. Une attitude considérée comme un manquement disciplinaire. À titre de sanction, sa hiérarchie lui aurait imposé d'assurer la garde de nuit. C'est au cours de cette mission qu'il se serait tiré une balle dans la tête, mettant fin à ses jours.