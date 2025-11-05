«Tera meeting» et «Niakhtou» du 8…le grand défi de Pastef et l’opposition

La scène politique sénégalaise est en ébullition avec l’annonce de deux événements majeurs prévus pour le samedi 8 novembre 2025 : le «Tera meeting» du Premier ministre et leader de Pastef, Ousmane Sonko, et le «Niakhtou National» de protestation citoyenne initié par Bougane Guèye Dani et soutenu par le collectif Rappel à l’ordre. Cette double mobilisation met en lumière la polarisation actuelle et place le débat politique sous le signe du défi de la mobilisation.

Le «Tera meeting» de Pastef, qui se tiendra au Parking du Stade Léopold Sédar Senghor, est présenté par Ousmane Sonko comme un rendez-vous sans précédent en termes d’organisation et de mobilisation. Au-delà de rassurer sur son état de santé, l’objectif affiché est de faire un bilan de la gestion de l’État après 18 mois au pouvoir et de discuter des perspectives futures du parti. Le mouvement Modap-Pastef/Les Patriotes a d’ailleurs déjà lancé un appel massif à la mobilisation, promettant de mettre les moyens nécessaires pour la réussite de l’événement.

Pour le parti au pouvoir, la mobilisation le 8 novembre ne sera pas une surprise en soi. Les partis qui détiennent les rênes de l’État bénéficient traditionnellement de ressources et d’une logistique qui facilitent de larges rassemblements. Une forte affluence permettrait à Pastef de démontrer sa force de frappe et de réaffirmer la légitimité de son leader face aux critiques et aux spéculations.

Cependant, dans le contexte actuel de montée des critiques sur la vie chère, les coupures d’électricité et les déguerpissements, une mobilisation en deçà des attentes pourrait être interprétée comme un signe de perte de popularité du parti. Le défi pour Pastef est donc de transformer la fidélité de sa base en une démonstration de soutien massif qui transcende les clivages.

Face à cela, le «Niakhtou National» de l’opposition, centré sur des préoccupations citoyennes comme la cherté de la vie, la fiscalité, et la libération des «détenus politiques», représente une contre-proposition politique directe. Le collectif Rappel à l’ordre a vivement fustigé la démarche de Sonko, jugeant que les priorités du pays sont ailleurs que dans la réorganisation partisane.

Si l’opposition parvient à obtenir l’autorisation nécessaire pour organiser sa marche de protestation, elle se trouvera face à un défi de taille. Elle devra prouver qu’elle est en mesure de fédérer l’ensemble des forces vives — opposition politique, syndicats, société civile — autour de son message et de faire face au poids logistique et organisationnel du parti au pouvoir.

Une mobilisation significative de l’opposition le même jour serait un signal fort : celui de sa capacité à faire le poids face au parti au pouvoir et à canaliser le mécontentement populaire. Ce serait une démonstration que l’alternance et la critique constructive ne sont pas marginalisées, relançant ainsi la dynamique du contre-pouvoir.

Le 8 novembre 2025 s’annonce comme un test de popularité et de capacité d’organisation pour les deux camps. La réussite de Pastef est attendue, mais elle doit être spectaculaire pour éteindre la contestation. La réussite de l’opposition, en revanche, est un impératif pour sa survie politique en tant qu’alternative crédible.

Les résultats de ces deux événements seront scrutés à la loupe, car ils détermineront la tonalité de la prochaine phase politique : soit une confirmation de la domination de Pastef, soit l’émergence d’une opposition plus structurée et plus influente. La véritable mesure sera la capacité de chaque camp à transformer la mobilisation de la rue en un capital politique durable.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn