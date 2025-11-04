Le «capitaine Dièye» rejoint l’Apr !

L’Alliance pour la République (Apr) a une nouvelle recrue. Il s’agit de Mamadou Dièye, communément appelé «capitaine Dieye».

«Je voudrais annoncer aux Sénégalais que j’ai décidé de rejoindre le président Macky Sall et l’Alliance pour la République (Apr). Je suis donc à présent membre de l’Apr et certainement je vais donner davantage d’explications sur cette décision très prochainement», a brièvement annoncé sur la 7tv le leader du mouvement Nit, renseigne Seneweb.