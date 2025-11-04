Affaire Ameth Ndoye : Babacar Ba « salue le fait que le juge n’ait pas suivi le procureur »

Le renvoi du dossier du chroniqueur de la Sen TV, Ameth Ndoye, en instruction, fait réagir le Forum du justiciable. Dans une déclaration parvenue à Seneweb ce mardi 4 novembre, Babacar Ba dénonce un «usage dilatoire » de l’affaire dans le but de «ralentir volontairement la procédure».

Estimant que les faits reprochés à Ameth Ndoye sont «simples», le président du Forum du justiciable «salue le fait que le juge n’ait pas suivi le procureur qui avait requis le mandat de dépôt».

Par ailleurs, M. Ba alerte sur l’instrumentalisation de l’instruction judiciaire. «Évitons de détourner l’information judiciaire de son sens originel», suggère-t-il dans son propos repris par Seneweb.

Ameth Ndoye est poursuivi par le parquet, parce qu’ayant tenu des propos jugés «injurieux » envers le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce mardi 4 novembre, il a été placé sous bracelet électronique par décision du doyen des juges.