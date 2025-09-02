Affaire Arcelor Mittal : un autre ancien ministre entendu

Dans son édition de ce mardi 2 septembre, Libération révèle que l’ancien ministre du Budget, Birama Mangara, a été discrètement entendu le 21 août dernier dans le cadre de l’affaire Arcelor Mittal. Son audition est intervenue au lendemain de celle de l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye.

Selon le journal, une information judiciaire est en cours à Dakar pour des faits particulièrement graves : association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité.

Cette procédure fait suite à une plainte déposée par l’État du Sénégal contre plusieurs entités du groupe Arcelor Mittal.

En 2014, rappelle Libération, Birama Mangara avait saisi un tribunal arbitral pour demander le retrait d’une procédure engagée contre Mittal, une initiative qui relevait pourtant des prérogatives de l’agent judiciaire de l’État, tenu à l’écart du dossier.