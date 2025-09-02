Un ado de 16 ans poignardé à mort devant ses 2 amis par un garçon de 13 ans

Les faits se sont déroulés dimanche soir à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, dans le Rhône.

Vers 22H30, Chems, 16 ans, se trouvait avec deux amis avenue Alexander Fleming lorsqu’un jeune homme les a menacés avec une arme blanche.

Il a porté un coup de couteau au thorax à Chems alors que le trio tentait de prendre la fuite.

La victime a été prise en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, elle est décédée des suites de ses blessures.

Un suspect a été interpellé lundi et placé en garde à vue.

Selon Le Progrès, il s’agit d’un mineur de 13 ans, habitant à Caluire-et-Cuire et licencié comme joueur de football à l’Academy de l’Olympique lyonnais.

