People

Un ado de 16 ans poignardé à mort devant ses 2 amis par un garçon de 13 ans

Par Niakaar
0

Les faits se sont déroulés dimanche soir à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, dans le Rhône.

Vers 22H30, Chems, 16 ans, se trouvait avec deux amis avenue Alexander Fleming lorsqu’un jeune homme les a menacés avec une arme blanche.

Il a porté un coup de couteau au thorax à Chems alors que le trio tentait de prendre la fuite.

La victime a été prise en charge par les secours. Malgré les tentatives de réanimation, elle est décédée des suites de ses blessures.

Un suspect a été interpellé lundi et placé en garde à vue.

Selon Le Progrès, il s’agit d’un mineur de 13 ans, habitant à Caluire-et-Cuire et licencié comme joueur de football à l’Academy de l’Olympique lyonnais.

Source : F D

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra