L’épée ou le bouclier…Quand les patriotes jouent le rôle de l’opposition

L’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, portée par l’élan populaire du tandem qu’il forme avec Ousmane Sonko, incarnait une promesse de rupture et de renouveau. Pourtant, à peine quelques mois après cette victoire historique, une fracture inattendue se dessine au sein même du camp des patriotes. Ceux qui étaient les plus fervents défenseurs du projet de transformation deviennent aujourd’hui les voix les plus critiques, menaçant l’unité qui a permis l’alternance.

Les premières mesures prises par le président Bassirou Diomaye Faye ont suscité une vague de réactions mitigées. Nominations jugées décevantes, lenteur dans les réformes, absence de gestes symboliques forts… Les critiques fusent, et ce ne sont pas les opposants traditionnels qui les formulent, mais bien des militants, le plus souvent, issus du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Cette contestation interne, souvent passionnée, remet en question la cohérence du projet présidentiel.

Facebook, X, TikTok… Les plateformes numériques sont devenues le terrain d’expression privilégié de cette frustration. Les commentaires affluent, les publications s’enchaînent, et les appels à la justice ou à la « véritable rupture » se multiplient. Ce qui était autrefois un espace de mobilisation devient un champ de bataille où le président est sommé de rendre des comptes à ses propres soutiens.

Face à ce qui semble être une inaction sur la question des événements de 2021 à 2024, des patriotes ont battu le macadam. Ce week-end, une grande manifestation a été organisée pour réclamer justice pour les victimes et ex détenus. Un fait rare qui ne fait pas une bonne publicité au président élu…mais aussi à son premier ministre qui est aussi le président du Pastef.

Face à cette effervescence interne, l’opposition traditionnelle n’a plus besoin de mener l’assaut. Elle se contente de récupérer les critiques des patriotes, de les amplifier et de les retourner contre le pouvoir. Ce phénomène crée un paradoxe : les partisans du changement, en exprimant leur mécontentement sans filtre, offrent des munitions à ceux qui espèrent un retour en arrière.

L’unité entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko a été le socle de leur victoire. Leur complémentarité, leur vision commune et leur confiance mutuelle ont galvanisé les électeurs. Mais les critiques répétées contre Diomaye risquent de fragiliser cette alliance. Certains commencent à opposer les deux hommes, insinuant des divergences là où il n’y avait que cohésion. Une dynamique dangereuse qui pourrait affaiblir leur leadership.

Les patriotes ont été les artisans du changement. Leur engagement, leur mobilisation et leur détermination ont permis de renverser l’ordre établi. Mais aujourd’hui, ils doivent se demander s’ils veulent être les gardiens de la rupture ou les fossoyeurs de l’unité. La critique est légitime, mais elle doit être constructive, orientée vers le progrès et non vers la division.

Il est temps de choisir : seront-ils l’épée qui tranche le lien entre Diomaye et Sonko, ou le bouclier qui protège leur vision commune ? Le Sénégal a besoin d’une opposition forte, mais pas d’une opposition interne qui affaiblit ses propres fondations. L’histoire retiendra ceux qui auront œuvré pour l’unité, et ceux qui auront semé la discorde.

La réussite du projet politique porté par Diomaye et Sonko dépend de la cohésion de leur base. Les patriotes doivent comprendre que la transformation du pays exige du temps, de la patience et de la solidarité. En agissant comme une opposition de fait, ils risquent de compromettre les avancées qu’ils ont eux-mêmes rendues possibles.

Le Sénégal entre dans une nouvelle ère démocratique. Les citoyens, et en particulier les patriotes, doivent faire preuve de lucidité et de maturité. Soutenir le pouvoir qu’ils ont contribué à installer ne signifie pas renoncer à leurs exigences, mais choisir les bons moyens pour les exprimer. Le véritable patriotisme, c’est aussi savoir préserver l’unité face aux vents contraires.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn