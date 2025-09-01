Appel à la mobilisation tous derrière les Lions de la Teranga ! (Par Mbaye Jacques Diop)

Sénégalais, Sénégalaises,

Nous sommes à quelques jours de deux matches cruciaux pour notre équipe nationale de football, les Lions de la Teranga ! Nous allons affronter le Soudan au stade Me Abdoulaye Wade et la RDC au Stade des Martyrs de la Pentecôte.

Je lance un appel à tous les Sénégalais pour se mobiliser derrière notre sélection nationale et la nouvellle équipe fédérale dirigée par Abdoulaye Fall.

Nous devons montrer notre soutien et notre solidarité pour les aider à remporter ces deux matches et à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Nous avons une équipe talentueuse et déterminée, et avec votre soutien, nous pouvons réussir ! Alors, mobilisons-nous, prions et encourageons nos Lions à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain.

Vive les Lions de la Teranga ! Vive le Sénégal !

Mbaye Jacques DIOP

Administrateur Club des Experts Sportif