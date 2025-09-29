Affaire Bocar Samba Dièye – CBAO : la justice tranche en faveur de la banque

Sauf décision contraire en appel, Bocar Samba Dièye devra définitivement tourner la page sur ses trois immeubles transférés au profit de la CBAO. Le célèbre importateur de riz avait introduit un recours en référé devant le tribunal de commerce afin de s’opposer à l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion des bâtiments saisis par la banque.

Mais le verdict est tombé : la juridiction saisie s’est déclarée incompétente, rapporte Libération dans son édition de ce lundi. Pire encore pour l’homme d’affaires, le tribunal l’a condamné aux entiers dépens.

Ce dossier, qui traîne depuis plusieurs années, trouve son origine dans une créance que la CBAO estime impayée. En garantie du crédit contesté par Bocar Samba Dièye, la banque avait récupéré les immeubles concernés avant de lui signifier un acte d’expulsion. Avec cette dernière décision, la CBAO semble désormais bien partie pour reprendre définitivement possession des biens immobiliers.