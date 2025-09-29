Rebeuss : Amadou Ba a rendu visite à son fils

L’ancien Premier ministre Amadou Bâ avait effectué il y a un peu plus d’une semaine deux visites à Rebeuss en l’espace de 24 heures. C’étaient le jour et le lendemain de l’arrestation de son fils, Ibrahima, dans le cadre de l’enquête sur les liens d’affaires supposés de ce dernier avec Amadou Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall.

Le premier jour, il est arrivé à 20 heures à la Maison d’arrêt pour s’enquérir de la situation de son garçon, renseigne Les Échos, qui donne l’information reprise par Seneweb.

Le lendemain, Amadou Bâ est repassé à Rebeuss. «Reçu dans le bureau du directeur de l’établissement pénitentiaire, il a profité de l’occasion pour voir ses anciens camarades de parti (APR) comme Moustapha Diop et Mansour Faye [qui a obtenu récemment la liberté provisoire]», rapporte le journal