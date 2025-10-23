Affaire de la dette cachée : La défense de Macky rencontre déjà des obstacles

Me Pierre-Olivier Sur, avocat et coordinateur du collège de défense de l’ancien chef de l’État sénégalais, Macky Sall, doit s’entretenir avec la presse nationale et étrangère à Dakar pour clarifier la position de son client dans le dossier de la « dette cachée ».

Cependant, l’Alliance pour la République (APR) se heurte à un obstacle inattendu : plusieurs hôtels contactés pour accueillir l’événement ont refusé. Un responsable du parti a confié à L’Observateur que ces refus sont motivés par la « crainte de représailles ».

Face à cette difficulté, l’ex-parti au pouvoir envisage désormais de tenir la conférence de presse au siège de l’APR à Mermoz, afin d’assurer coûte que coûte la communication autour de ce dossier sensible, indique l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias.