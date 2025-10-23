«Sa Wolof» convoqué ce jeudi

La Brigade de Recherches de Faidherbe de la compagnie de gendarmerie de Dakar a procédé à la convocation du chroniqueur Abdoulaye Cissé. Selon des sources de Seneweb, « Sa Wolof » est attendu devant les enquêteurs ce jeudi 23 octobre 2025 à 15h..

Il est sous le coup d’une plainte déposée sur la table du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, par les disciples de la Hadara Malickiya de Tivaouane, Malikia TV et de la Hadara Seydil Hadji Malick Sy RTA, pour des propos jugés injurieux envers l’islamologue Dr Serigne Pape Makhtar Kébé et la confrérie Tijane. Le chroniqueur de Feeling Dakar est accusé d’« injure publique, diffamation et calomnie via Internet » d’après la même plainte.

Le chef du parquet de Dakar a confié l’enquête aux gendarmes de la BR de Dakar selon des informations de Seneweb. Pour rappel, après le tollé suscité par ses propos sur la chaîne Feeling Dakar TV, le chroniqueur Abdoulaye Cissé, alias « Sa Wolof », a présenté ses excuses publiques à Serigne Pape Makhtar Kébé et à la confrérie Tijane. D’après ses propos, le chef religieux lui avait même accordé son pardon après une discussion.

Source : Seneweb