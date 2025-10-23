Bentaleb Sow dément formellement : « Je rétablis la vérité »

Après la publication d’un article polémique l’impliquant dans un prétendu incident survenu lors devant la Présidence, Bentaleb Sow a tenu à apporter un démenti catégorique. Dans une déclaration rendue publique, il a dénoncé « un récit totalement erroné, truffé d’inexactitudes et de contre-vérités », tout en appelant à un traitement responsable de l’information.

« Depuis quinze mois, j’ai l’honneur de servir l’État au sein du Palais de la République. Je connais les règles, les périmètres d’accès et les protocoles, et je m’y conforme avec rigueur et loyauté », a tenu à rappeler M. Sow, visiblement affecté par la tournure des événements.

Selon lui, les faits rapportés par le média incriminé ne reposent sur aucune base réelle. « Le texte m’a prêté des propos que je n’ai jamais tenus et un comportement qui ne saurait m’être attribué. Même l’heure supposée de l’incident est fausse. Tout y est inventé », a-t-il dénoncé.

Revenant sur les faits, le collaborateur du Chef de l’État explique qu’un motard de la police, chargé d’une autre mission, l’aurait interpellé de manière brusque en lui refusant un passage qui ne lui était pourtant pas interdit. « Je lui ai répondu avec calme, mais avec fermeté. Il n’y eut ni esclandre, ni outrage, ni refus d’obtempérer », précise-t-il.

M. Sow ajoute que les agents présents sur les lieux connaissaient parfaitement son identité, rendant inutile toute présentation de sa part.

L’ancien conseiller souligne par ailleurs qu’il ne s’est jamais prévalu de sa fonction pour imposer quoi que ce soit : « Je suis avant tout un citoyen respectueux des lois et des forces de l’ordre, conscient que toute autorité demeure soumise à un devoir d’exemplarité. »

Ce que déplore Bentaleb Sow, c’est la légèreté avec laquelle certains médias ont relayé ces allégations sans vérification préalable. « Certains organes ont repris cette fausse information sans le moindre recoupement, en y ajoutant insinuations et jugements de valeur », regrette-t-il, tout en saluant « la prudence de quelques rédactions » qui ont préféré recueillir sa version avant publication.

S’il avait initialement choisi de garder le silence « par souci de mesure et de responsabilité », M. Sow explique avoir décidé de réagir face à la persistance des fausses informations. Il dit vouloir « rétablir la vérité sans passion ni polémique, mais avec clarté et sérénité ».

Dans sa déclaration, il a également tenu à remercier les nombreux citoyens et collègues qui ont spontanément dénoncé la supercherie : « Cette vigilance citoyenne rappelle qu’en dépit du tumulte médiatique, notre peuple sait distinguer la vérité du travestissement. »

nfin, Bentaleb Sow conclut sur une note de calme et de détermination : « Lorsqu’on évolue dans le cercle du pouvoir, il n’est pas rare d’être la cible d’attaques injustes ou calculées. Cela ne me trouble pas. Je reste convaincu que la meilleure réponse réside dans la constance, la retenue et la droiture. C’est dans cette posture que je continuerai à servir, fidèle à mes principes, à ma mission et à l’exigence morale que commande toute proximité avec le Chef de l’État. »