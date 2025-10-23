Des enfants de 8 et 13 ans suspectés d’avoir violé un de leurs camarades de 8 ans

Deux enfants de 8 et 13 ans sont soupçonnés d’avoir violé en pleine rue un de leur camarade, âgé de 8 ans.

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Suite à la publication de cette vidéo, une enquête a été ouverte la semaine dernière.

La petite victime et le suspect du même âge ont été entendus par la police sous le régime de l’audition adaptée. L’autre protagoniste de 13 ans, a lui été placé en garde à vue. Il nie les faits.

Il a été mis en examen pour viol et enregistrement d’images de violences, à l’issue de son audition.

Les investigations se poursuivent.

Source : F D