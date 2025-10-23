Les taxes «pressent» les Sénégalais…le régime face au Défi du pouvoir d’achat

Une série de nouvelles hausses tarifaires et l’instauration de taxes, qu’elles soient directes ou indirectes, alourdissent significativement le fardeau financier des ménages sénégalais. Les augmentations observées sur les abonnements Canal+, l’application d’un droit de timbre de 1% sur les règlements en espèces de SEN’EAU (eau), et l’ajustement des prix dans divers autres secteurs (grande distribution, transferts d’argent) créent un climat de préoccupation généralisée. Cette situation met sous pression le pouvoir d’achat, notamment celui des populations les plus modestes.

Le cas de la hausse des prix de Canal+ est le plus illustratif de ce phénomène de répercussion fiscale. Suite à l’imposition par l’État d’une nouvelle charge fiscale de 9% sur son chiffre d’affaires, l’opérateur a ajusté ses tarifs de 10%. Cette manœuvre pourrait permettre à l’entreprise de compenser intégralement la nouvelle taxe et, potentiellement, de réaliser un gain additionnel, s’assurant de ne pas absorber le coût. Ce transfert de la pression fiscale du prestataire de services vers l’abonné annule l’effet initialement recherché par la mesure étatique.

Un mécanisme similaire est à l’œuvre dans d’autres secteurs essentiels. L’information relative à l’application d’un droit de timbre de 1% sur tous les règlements en espèces pour les services de SEN’EAU, en application de la Loi N°2025 du 27 septembre 2025, illustre cette tendance. Bien que techniquement une taxe sur la transaction, ce coût est de facto reporté sur l’utilisateur final. Lorsqu’une charge est imposée à de grandes entreprises comme Orange ou Auchan, l’expérience montre qu’elles intègrent ces coûts supplémentaires dans leurs prix de vente ou leurs frais de service pour maintenir leurs marges opérationnelles.

Cette succession d’augmentations tarifaires intervient dans un contexte économique déjà marqué par une inflation persistante et la cherté de la vie. Pour une large frange de la population sénégalaise, chaque centime compte. Le cumul de hausses sur des produits et services de première nécessité réduit drastiquement le revenu disponible, mettant en péril le budget des familles. C’est le consommateur pauvre et moyen qui, au bout de la chaîne, finance indirectement les nouvelles recettes fiscales de l’État.

Le nouveau régime, porté par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko, a fait de la souveraineté économique et de l’amélioration du pouvoir d’achat des Sénégalais des axes majeurs de sa politique. Toutefois, les mesures fiscales, bien que nécessaires pour l’autonomie financière de l’État, ne doivent pas devenir un fardeau insoutenable pour les citoyens qu’elles sont censées servir. Il est d’ailleurs attendu que les membres du gouvernement, les directeurs généraux et les hauts fonctionnaires soient les premiers à incarner la rigueur budgétaire et la bonne gestion, notamment en réduisant le train de vie de l’État, afin de légitimer l’effort demandé aux citoyens.

Il est impératif que le gouvernement adopte des mécanismes de régulation clairs et efficaces pour contrôler la répercussion des charges fiscales sur les prix finaux. Cela pourrait passer par des négociations plus fermes avec les grands opérateurs, l’établissement de plafonds de marges sur certains services essentiels, ou encore l’introduction de subventions ciblées pour les populations vulnérables. L’objectif doit être de briser ce cercle vicieux où toute tentative de taxer les entreprises se solde par une pénalisation du consommateur.

L’absence de transparence dans la communication entourant ces hausses exacerbe la colère et le sentiment d’impuissance des citoyens. Une politique fiscale juste et équitable doit s’accompagner d’une communication pédagogique et anticipée. L’État doit expliquer clairement l’usage des nouvelles recettes et s’assurer que les entreprises justifient de manière transparente leurs structures de coûts et l’impact réel des taxes sur leurs tarifs.

Si la volonté d’optimiser les recettes de l’État est louable, le régime Sonko-Diomaye est désormais face à l’urgence de protéger le pouvoir d’achat. Il est essentiel que l’État garantisse que l’effort fiscal ne soit pas supporté uniquement par le citoyen lambda, mais équitablement réparti, en trouvant des solutions concrètes pour atténuer l’impact de ces taxes et préserver la stabilité sociale et économique des ménages sénégalais.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn