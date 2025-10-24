Affaire de la “dette cachée” : Wally Diouf Bodiang accuse Macky Sall d’avoir « institutionnalisé la dissimulation »

Après la sortie des avocats de l’ancien président Macky Sall sur l’affaire de la « dette cachée », Wally Diouf Bodiang, directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) et membre du parti au pouvoir, est monté au créneau pour dénoncer une « manœuvre politique » de diversion.

S’exprimant face à la presse, il a fustigé la stratégie de défense de l’ancien régime. Selon lui, « le recours à des avocats étrangers traduit une volonté de diversion, alors que le véritable enjeu demeure la transparence et la reddition des comptes ».

Ironisant sur les moyens de défense déployés, il a déclaré : « Des centaines de Sénégalais, dont moi, ont des avocats. Permettre à quelqu’un d’envoyer des avocats après tout ce qu’il a fait, c’est déjà un privilège dans ce pays. Cela montre que nous restons un État de droit. »

Wally Diouf Bodiang a ciblé nommément le choix de Maître Pierre-Olivier Sur, l’avocat français venu à Dakar pour défendre l’ancien président. « Nous comprenons mieux votre langue et le droit que vous-même », a-t-il lancé à l’adresse du juriste, jugeant ses propos « insultants » pour la justice sénégalaise.

Il a averti que des déclarations comme celle de « procès stalinien » frôlent « l’incident diplomatique » et dénoncent une « tentative grossière de victimisation ». Pour le DG du PAD, le recours à des avocats internationaux n’a aucun sens à ce stade, car « on n’est pas encore dans un combat judiciaire ».

« Ce n’est pas un avocat qu’il fallait aller chercher, mais des spécialistes du droit budgétaire et des financiers pour expliquer les mécanismes de la dette », a-t-il soutenu.

Le membre du PASTEF a réaffirmé que le nouveau gouvernement s’est engagé dans une « politique de vérité budgétaire ». Il a rappelé que le Sénégal consacre près de 16 milliards de francs CFA chaque mois au remboursement du service de la dette, preuve de « l’ampleur du fardeau laissé par l’ancien régime ».

Poursuivant ses accusations, il affirme que Macky Sall a « institutionnalisé la dissimulation ». « Macky Sall a mis en place un système global de tricherie. Tout était faux sous Macky Sall : les chiffres, les bilans, les discours. Ce qui était vrai, c’est qu’il s’appelait Macky Sall et qu’il était président », a-t-il accusé.

Wally Diouf Bodian a conclu sur une note d’assurance, promettant que la vérité éclatera sans manœuvre : « On aura Macky Sall sans viser. Nous n’avons pas besoin de créer une dette de 4 000 milliards pour l’obtenir. Il devra simplement répondre de ses actes. »

