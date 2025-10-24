Placé en garde à vue…Pape Malick Ndour est poursuivi pour

Actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l’État et à jeter le discrédit sur les institutions ! Tels les faits sont reprochés à l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, à la suite de son audition à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Le membre de l’APR est poursuivi sur la base des dispositions de l’article 80 du Code pénal, selon Seneweb.

Selon l’un de ses avocats, Me Adama Fall, son placement en garde à vue fait suite à son discours tenu lors de manifestations réclamant la libération de Farba Ngom.

Pape Malick Ndour a été arrêté sur ordre du procureur de la République. Il sera présenté au parquet, le lundi 27 octobre, pour la suite de la procédure.