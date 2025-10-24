Barreau de Paris : Juan Branco suspendu neuf mois

Le médiatique avocat Juan Branco est suspendu de robe pour neuf mois, pour avoir violé le secret de l’enquête le visant pour viol, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris dont l’AFP a eu connaissance vendredi de sources proches du dossier.

Le 8 octobre 2024, le conseil de discipline du barreau de Paris l’avait condamné à cette sanction en première instance, et Me Branco avait fait appel de cette décision, mais celle-ci a été confirmée par un arrêt du 16 octobre, a confirmé une source judiciaire. La décision est effective depuis mardi, selon les sources proches du dossier.

Me Branco, mis en examen pour viol dans une information judiciaire ouverte à Paris en 2021, des faits qu'il conteste, est condamné pour avoir publié en juin 2023, sur son compte X (ex-Twitter) et sur son site internet, des extraits d'une procédure judiciaire, notamment des procès-verbaux d'audition de plusieurs femmes qui le mettent en cause, qu'il a dénigrées et qu'il accuse de mentir. Il a aussi été condamné pour avoir discrédité publiquement magistrats et enquêteurs ayant œuvré dans son dossier.